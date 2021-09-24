“Emily in Paris” 2. sezonu geliyor; çekimler tamamlandı
Paris, moda, lezzetli yemekler, lüks ve aşk temalarıyla hepimizi heyecanlandıran "Emily in Paris" ikinci sezonuyla geri dönüyor.
24 Eylül 2021 21:37
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Mayıs 2021'de sete dönen Lily Collins, Ashley Park, Lucas Bravo, William Abadie, Samuel Arnold, Leroy-Beaulieu, Bruno Gouery ve Camille Razat'tan oluşan "Emily in Paris" ekibi, ikinci sezon çekimlerini 4 Ağustos 2021'de tamamladı.
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Neredeyse ilk sezondan aşina olduğumuz tüm simaların yanı sıra Netflix'in açıklamalarına göre "Emily in Paris"in ikinci sezonuna Jeremy O. Harris, Lucien Laviscount ve Arnaud Binard dahil oluyor. Emily ve Gabriel'ın ilişkisine Camille'ın vereceği tepkiden, Paris'in dinamizmi yüksek renkli temposuna; Emily ve Sylvie arasındaki patron çalışan ilişkisinden yeni giren karakterlerin rolüne kadar "Emily in Paris" beklentileri bir hayli yüksek tutuyor. (Alemdergisi)
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İşte yeni sezondan kareler
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“Emily in Paris” 2. sezonu geliyor; çekimler tamamlandı
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“Emily in Paris” 2. sezonu geliyor; çekimler tamamlandı
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“Emily in Paris” 2. sezonu geliyor; çekimler tamamlandı
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“Emily in Paris” 2. sezonu geliyor; çekimler tamamlandı
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“Emily in Paris” 2. sezonu geliyor; çekimler tamamlandı