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Tarihin en büyük depremlerinden biriyle yıkılan Ekvador'dan görüntüler

18 Nisan 2016 20:15

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Ekvador’da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 272 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, ülkenin 1979’dan bu yana yaşadığı en büyük depremde 2 bin 500’ten fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Manta’yı ziyaret eden Glas, halka güçlü ve birlik içinde olmaları çağrısında bulundu.

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Kırsal kesimdeki bazı yerleşim birimleriyle hala iletişim kurulamadığı için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Depremin ardından 230’dan fazla artçı şok meydana geldiği için halkın sokakta gecelediği bildirildi.

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Manta, Portoviejo ve Guayaquil, depremden en fazla etkilenen kentler oldu. Bu kentlerde binlerce eve elektrik ve su verilemiyor.

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Yağma ve hırsızlığın önlenmesi için depremden etkilenen bölgelere takviye asker ve polis gönderildi.

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