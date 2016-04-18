Tarihin en büyük depremlerinden biriyle yıkılan Ekvador'dan görüntüler
18 Nisan 2016 20:15
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Ekvador’da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 272 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, ülkenin 1979’dan bu yana yaşadığı en büyük depremde 2 bin 500’ten fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
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Depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Manta’yı ziyaret eden Glas, halka güçlü ve birlik içinde olmaları çağrısında bulundu.
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Kırsal kesimdeki bazı yerleşim birimleriyle hala iletişim kurulamadığı için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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Depremin ardından 230’dan fazla artçı şok meydana geldiği için halkın sokakta gecelediği bildirildi.
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Manta, Portoviejo ve Guayaquil, depremden en fazla etkilenen kentler oldu. Bu kentlerde binlerce eve elektrik ve su verilemiyor.
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Yağma ve hırsızlığın önlenmesi için depremden etkilenen bölgelere takviye asker ve polis gönderildi.
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