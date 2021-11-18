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Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını nasıl yorumladı?

18 Kasım 2021 14:14

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Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde ise kurdaki etkenlerin geçici olduğu ifadesi yer aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ise beklenenden gecikmeli olarak gelirken, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldı.

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Faiz kararının 5 dakika geç gelmesi de dahil olmak üzere faiz indirimine gidilmesi ekonomistler tarafından eleştirildi.

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Ekonomistlerden gelen ilk tepkiler şöyle:

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