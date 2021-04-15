Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
15 Nisan 2021 14:15
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Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Ekonomistler Merkez Bankası kararında “Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır” ifadesinin çıkarılarak, “Politika faizi, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" ifadesinin eklenmesine dikkati çekti.