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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

19 Kasım 2020 14:09

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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltti. Yapılan açıklamada, “Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir” denildi. Peki ekonomistler yüzde 15 olarak açıklanan faiz kararını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

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Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

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