Ekonomistler kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi; Özgür Demirtaş: Hani faiz inince enflasyon iniyordu?
Ekonomistler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranlarını sosyal medya hesaplarından değerlendirdi. Kasımda enflasyon aylık yüzde 3,5, yıllık ise 21,3 olarak açıklandı. Enflasyon rakamları bu artışlarla 3 yılın zirvesine çıktı
03 Aralık 2021 10:28
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Ekonomistler kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi; Özgür Demirtaş: Hani faiz inince enflasyon iniyordu?
28
Ekonomistler kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi; Özgür Demirtaş: Hani faiz inince enflasyon iniyordu?
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Ekonomistler kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi; Özgür Demirtaş: Hani faiz inince enflasyon iniyordu?
48
Ekonomistler kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi; Özgür Demirtaş: Hani faiz inince enflasyon iniyordu?
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Ekonomistler kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi; Özgür Demirtaş: Hani faiz inince enflasyon iniyordu?
68
Ekonomistler kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi; Özgür Demirtaş: Hani faiz inince enflasyon iniyordu?
78
Ekonomistler kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi; Özgür Demirtaş: Hani faiz inince enflasyon iniyordu?
88
Ekonomistler kasım ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi; Özgür Demirtaş: Hani faiz inince enflasyon iniyordu?