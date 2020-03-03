Ekonomistler, enflasyon verilerini yorumladı: TÜİK'in verileri hangi marketlerden toplandığını açıklamasının zamanı geldi
Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 12 aylık ortalamaya göre yüzde 16.18 artış gerçekleşti. İşte ekonomistlerin enflasyon yorumları:
03 Mart 2020 10:33
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Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı Enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon şubatta yüzde 0,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,37 oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 12 aylık ortalamaya göre yüzde 16.18 artış gerçekleşti. İşte ekonomistlerin enflasyon yorumları:
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Ekonomistler, enflasyon verilerini yorumladı: TÜİK'in verileri hangi marketlerden toplandığını açıklamasının zamanı geldi
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Ekonomistler, enflasyon verilerini yorumladı: TÜİK'in verileri hangi marketlerden toplandığını açıklamasının zamanı geldi
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Ekonomistler, enflasyon verilerini yorumladı: TÜİK'in verileri hangi marketlerden toplandığını açıklamasının zamanı geldi