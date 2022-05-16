“Eclair” paylaşımı gündem olan Şevval Şahin: Diksiyon dersi alabilirim
16 Mayıs 2022 11:14
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Türkçesi ve kullandığı İngilizce kelimeler nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin, ileride diksiyon dersi alabileceğini söyledi.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Şahin, dün akşam arkadaş grubu ile Bebek'teydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, "Arkadaşlarımın sergisi var, onları gezip sonrasındaki partiye katılacağım." dedi.
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Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen ve takipçilerinin "Türkçe kursuna git." diye tavsiye verdiği Şahin, "Konuşma tarzım böyle, bilerek yaptığım bir şey değil." ifadesini kullandı.
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Şahin, “Diksiyon dersi almadım, ileride alabilirim. Beni beğenen böyle beğeniyor." diye konuştu.
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Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda bir kutu ekler pastayı yayınlamıştı. Şahin, gönderisine "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim." ifadelerini not düşmüştü. Şevval Şahin'in Türkçe kurduğu cümlede eklere 'eclair' demesi sosyal medyada gündem olmuştu.