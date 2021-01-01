"Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkını kıskançlık bitirdi!"
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sunucu Ece Erken, sürpriz şekilde ilişkilerini bitirdi. İkiliyi ayrılığa götüren sürecin detayları ortaya çıktı.
01 Ocak 2021 13:58
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Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken’in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.
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Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ece Erken'in kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisinden uzaklaşmasına neden oldu.
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İşini kaybeden Ece Erken'in başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçladığı, bu durumun da aralarının iyice bozulmasına yol açtığı belirtildi.
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Bir ara yakın dostu Sezer Dereli’yle birlikte New York’a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi.
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Aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu olayla ortaya çıktı.