Duyunca şaşıracağınız 15 bilgi
03 Ekim 2016 18:39
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Her geçen gün bilimle ilgili yeni bir şaşırtıcı bilgiyi öğreniyoruz. İşte şaşırtıcı 20 bilim araştırması...
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Bekoji, Etiopya'da bulunan 17.000 nüfuslu bir kasaba. Bu kasabadan çıkan koşucular, 30'dan fazla dünya şampiyonluğu elde ettiler ve 16 Olimpiyat madalyası kazandılar.
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Seri katillerin çoğu Ocak ayında doğuyor.
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Şiddet suçu işlemiş insanların çoğu, 10 yaşındayken her gün şeker yediklerini belirtiyor.
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Uzun boylu insanların kansere yakalanma riskleri daha yüksek.
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Ne kadar çok beniniz varsa, o kadar uzun yaşıyorsunuz.
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Piyano çalmayı öğrenmek, matematikte daha başarılı olmanıza yardımcı oluyor.
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Daha çıkık ve şişkin üst dudaklara sahip olan kadınların vajinal orgazm yaşama ihtimalleri, diğer kadınlara oranla daha yüksek.
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"The Name Experiment" (İsim deneyi) adındaki bir araştırma, isimlerin farklı çekicilik seviyeleri olduğunu ortaya koyuyor.
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Schizophrenia Research Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, yetişkinlik döneminde şizofreniye yakalanan insanların %50.6'sı çocukluklarında kedi beslediklerini belirtiyor.
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ABD'de yapılan bir araştırma, girişimcilerin %35'inin disleksik olduklarını ortaya koyuyor.
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İnsan, baharatlı yiyecekleri seven tek tür.
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Psikopatik eğilimleri olan insanlar, genellikle kahvelerini şekersiz ve kremasız içmeyi tercih ediyorlar.
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2013 yılında yapılan bir araştırma, kel erkeklerin kalp hastalığına yakalanma riskinin, diğer insanlara oranla %32 daha fazla olduğunu gösteriyor.
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