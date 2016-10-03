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Duyunca şaşıracağınız 15 bilgi

03 Ekim 2016 18:39

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Her geçen gün bilimle ilgili yeni bir şaşırtıcı bilgiyi öğreniyoruz. İşte şaşırtıcı 20 bilim araştırması...

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Bekoji, Etiopya'da bulunan 17.000 nüfuslu bir kasaba. Bu kasabadan çıkan koşucular, 30'dan fazla dünya şampiyonluğu elde ettiler ve 16 Olimpiyat madalyası kazandılar.

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Seri katillerin çoğu Ocak ayında doğuyor.

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Şiddet suçu işlemiş insanların çoğu, 10 yaşındayken her gün şeker yediklerini belirtiyor.

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Uzun boylu insanların kansere yakalanma riskleri daha yüksek.

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Ne kadar çok beniniz varsa, o kadar uzun yaşıyorsunuz.

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Piyano çalmayı öğrenmek, matematikte daha başarılı olmanıza yardımcı oluyor.

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Daha çıkık ve şişkin üst dudaklara sahip olan kadınların vajinal orgazm yaşama ihtimalleri, diğer kadınlara oranla daha yüksek.

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"The Name Experiment" (İsim deneyi) adındaki bir araştırma, isimlerin farklı çekicilik seviyeleri olduğunu ortaya koyuyor.

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Schizophrenia Research Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, yetişkinlik döneminde şizofreniye yakalanan insanların %50.6'sı çocukluklarında kedi beslediklerini belirtiyor.

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ABD'de yapılan bir araştırma, girişimcilerin %35'inin disleksik olduklarını ortaya koyuyor.

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İnsan, baharatlı yiyecekleri seven tek tür.

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Psikopatik eğilimleri olan insanlar, genellikle kahvelerini şekersiz ve kremasız içmeyi tercih ediyorlar.

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2013 yılında yapılan bir araştırma, kel erkeklerin kalp hastalığına yakalanma riskinin, diğer insanlara oranla %32 daha fazla olduğunu gösteriyor.

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