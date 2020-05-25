Düşük bel pantolondan leopar desenine; işte ünlülerin başlattığı 9 moda trendi
İlk kez ünlülerde görülen pek çok giyim şekli, zamanla bir moda akımına dönüşüyor. İşte Madonna'dan Bella Hadid'e, Britney Spears'tan Rihanna'ya modaya yön verenler... Kaynak: NTV
25 Mayıs 2020 18:25
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Jennifer Aniston - Friends dizi karakteri Rachel saçı
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Brigitte Bardot - Düşük omuzlu bluz
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Madonna - Düşük bel pantolon
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Kate Moss - Leopar deseni
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Paris Hilton - Kadife eşofman takımı
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Britney Spears - Pantolon üstünde görünür iç çamaşırı
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Rihanna - Ayakkabı içi kısa çorap
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Kim Kardashian - Kontur makyajı
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Bella Hadid - Çıplak ten üzeri hırka
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