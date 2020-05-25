T24 LogoT24 Logo

Düşük bel pantolondan leopar desenine; işte ünlülerin başlattığı 9 moda trendi

İlk kez ünlülerde görülen pek çok giyim şekli, zamanla bir moda akımına dönüşüyor. İşte Madonna'dan Bella Hadid'e, Britney Spears'tan Rihanna'ya modaya yön verenler... Kaynak: NTV

25 Mayıs 2020 18:25

110

210

Jennifer Aniston - Friends dizi karakteri Rachel saçı

310

Brigitte Bardot - Düşük omuzlu bluz

410

Madonna - Düşük bel pantolon

510

Kate Moss - Leopar deseni

610

Paris Hilton - Kadife eşofman takımı

710

Britney Spears - Pantolon üstünde görünür iç çamaşırı

810

Rihanna - Ayakkabı içi kısa çorap

910

Kim Kardashian - Kontur makyajı

1010

Bella Hadid - Çıplak ten üzeri hırka

ETİKETLER

Jennifer AnistonBrigitte BardotMadonnaKate MossParis HiltonRihannaBritney SpearsKim KardashianBella Hadidmodamoda trendleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24