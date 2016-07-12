Nerede yaşıyor, ne iş yapıyor; işte dünyanın konuştuğu, polislere direnen siyah kadın
12 Temmuz 2016 18:54
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ABD'nin Baton Rouge kentinde geçen hafta Alton Sterling'in bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilere genç bir kadın damga vurdu. Kat kat zırhla kuşanmış iki polisin karşısında sakince dururken görüntülenen kadın bir anda tüm ülkede yeniden alevlenen sivil haklar gösterilerinin simgesi oldu.
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New Orleanslı fotoğrafçı Jonathan Bachman’ın çektiği fotoğraf, sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı. Şimdi o fotoğraftaki kadının kim olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki Ieshia Evans bir çocuk annesi bir hemşire. Polisin çağrısına uymayarak sakince karşılarında duran Evans'ın 24 saat gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Fotoğrafı Facebook üzerinden paylaşanlardan birisi de New York Daily News gazetesinin muhabirlerinden Shaun King'di.
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BBC Türkçe'nin haberine göre, King'in 'Baton Rouge'dan etkileyici bir fotoğraf' mesajıyla paylaştığı fotoğrafın altında "Efsanevi. Bu kare tarih ve sanat kitaplarında yer alacak" yorumunu yapan bir Facebook kullanıcısının yorumu ise 3 bin 300'ün üzerinde kişi tarafından beğenildi. Reuters haber ajansı, fotoğraftaki kadının daha sonra gözaltına alındığını ve hakkında fazla bilgi olmadığını söylüyor.
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Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu İdaresi fakültesinde profesörlük yapan ve bir zamanlar 100 Etkileyici Afrikalı listesinde yer alan Calestous Juma da fotoğrafı paylaşan önemli isimlerden biriydi.
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Polislere karşı duran genç kadın başka açıdan Associated Press (AP) fotomuhabiri Max Becherer tarafından da fotoğraflandı. AP, kadının yol üzerinden çekilmeyi reddedince polis tarafından gözaltına alındığını aktardı.
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Louisiana’nın yerel gazetesi The Advocate’a göre protestolar pek barışçıl geçmedi. Polis 102 kişiyi tutukladı ve 8 tabanca ele geçirdi. Bir polis memuru kendisine fırlatılan bir cisim nedeniyle birkaç dişini kaybetti. Fotoğrafın sahibi Bachman’dan yorum alınamadı ama Baton Rouge fotoğrafları dünya çapında ses getirmeye devam ediyor.