İşte dünyadaki kadın liderler

İngiltere'de İçişleri Bakanı Theresa May'in başbakanlığının kesinleşmesinin ardından kadınların yönettiği ülke sayısı 17'ye yükseldi. İşte o ülkeler ve kadın liderleri...
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Angela Merkel (Almanya) : Forbes dergisinin yayınladığı dünyanın en güçlü kadınları listesinde son yıllarda üst üste dünyanın en güçlü kadını olarak gösterilen Angela Merkel, 22 Kasım 2005 tarihinden bu yana Almanya Başbakanlığı görevini yürütüyor. Avrupa'nın 'first lady'si olarak da kabul edilen Merkel, aynı zamanda Almanya'nın ilk kadın başbakanı ünvanını taşıyor.
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Beata Szydlo (Polonya): Polonya'daki Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Beata Szydlo, Kasım 2015'te yapılan seçimlerde başbakanlık görevine geldi. Szydlo, başbakanlık görevini başka bir kadından, Ewa Kopacz'dan devralmıştı.
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Şeyh Hasina (Bangladeş): 1996-2001 yılları arasında da başbakanlık görevini yürüten Şeyh Hasina, Ocak 2009'da yapılan seçimlerde yeniden Bangladeş Başbakanı seçildi.
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Erna Solberg (Norveç): Erna Solberg, Eylül 2013'te yapılan parlamento seçimlerini kazanarak Norveç'in ikinci kadın başbakanı oldu.
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Saara Kuugongelwa-Amadhila (Namibya): Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob tarafından Mart 2015'te başbakanlık görevine getirilen Saara Kuugongelwa-Amadhila, Namibya'nın ilk kadın hükümet başkanı oldu.
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Ellen Johnson Sirleaf (Liberya): Ellen Johnson Sirleaf, Kasım 2015'te yapılan seçimleri kazanarak sadece Liberya'nın değil, aynı zamanda Afrika'nın da ilk kadın devlet başkanı oldu. 2012 yılındaki seçimleri de kazanan Sirleaf, şu anda devlet başkanlığındaki ikinci dönemini sürdürüyor.
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Aung San Suu Kyi (Myanmar): Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi, Kasım 2015'te yapılan seçimlerden bu yana devlet müşavirliği görevini yürütüyor. Myanmar kanunlarına göre devlet müşavirliği, fiili başbakanlık anlamına geliyor.
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Michelle Bachelet (Şili): Michelle Bachelet, 2006 yılında yapılan seçimleri kazanarak dört yıllığına Şili'nin ilk kadın devlet başkanı olmuştu. Bachelet, Aralık 2013'te yeniden seçilerek Şili devlet başkanlığı görevine geldi.
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Dalia Grybauskaite (Litvanya): Avrupa Komisyonu'nun (AP) eski üyelerinden Dalia Grybauskaite, Mayıs 2009'daki seçimleri kazanarak Litvanya devlet başkanlığı görevini üstlendi.
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Park Geun-Hye (Güney Kore): Park Geun-Hye, Aralık 2012'deki seçimleri kazanarak Asya'nın dördüncü büyük ekonomisine sahip Güney Kore'nin ilk kadın devlet başkanı oldu.
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Marie-Louise Coleiro Preca (Malta): Malta Başbakanı'nın önerisi üzerine Nisan 2014'te devlet başkanlığı görevini üstlenen Marie-Louise Coleiro Preca, Malta'nın ikinci kadın devlet başkanı oldu.
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Kolinda Grabar-Kitaroviç (Hırvatistan): Hırvatistan eski Dışişleri Bakanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, 2015 yılındaki seçimleri kazanarak sadece Hırvatistan'ın ilk kadın devlet başkanı değil, aynı zamanda Balkanlar'da seçimle bu göreve gelen ilk kadın politikacı oldu.
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Ameenah Gurib-Fakim (Mauritus): Ameenah Gurib-Fakim, Haziran 2015'te parlamento tarafından devlet başkanlığına seçilerek Mauritius'ta devlet başkanlığı görevine gelen ilk kadın oldu.
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Bidhya Devi Bhandari (Nepal): Nepal Parlamentosu tarafından 2015 yılında devlet başkanı seçilen Bidhya Devi Bhandari, Nepal'de bu makama gelen ilk kadın oldu.
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Hilda Heine (Marshall Adaları): Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan Marshall Adaları'nda Ocak 2016'da gerçekleştirilen seçimleri kazanan Hilda Heine, devlet başkanlığı görevine geldi.
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Tsai Ing-wen (Tayvan): Aynı zamanda akademisyen olan Tsai Ing-wen, Ocak 2016'daki seçimleri kazanarak ülkesinin ilk kadın devlet başkanı unvanına sahip oldu.