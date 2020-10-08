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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyanın her yerinde maske önlemini özellikle de toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda gerekli kıldı. Bored Panda, sosyal medya kullanıcılarının toplu taşımada 'ilginç ancak kullanışsız' maske çözümleri bulan insanlara dair çektiği fotoğraflardan bir derleme yaptı.

08 Ekim 2020 16:42

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyanın her yerinde maske önlemini özellikle de toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda gerekli kıldı. Bored Panda, sosyal medya kullanıcılarının toplu taşımada 'ilginç' maske çözümleri bulan insanlara dair çektiği fotoğraflardan bir derleme yaptı.

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İşte Bored Panda'da yer alan bazı 'ilginç' maskeler:

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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Dünyanın farklı yerlerinden 'ilginç' maske çözümleri

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