ABD'nin Wohoa Körfezi'nde yer alan dünyanın en yalnız evinin değeri 339 bin dolar
19 Nisan 2022 19:16
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ABD’nin kuzeydoğusunda yer alan Wohoa Körfezi'nde yer alan ve dünyanın en yalnız evi olarak adlandırılan ev satışa çıktı. Komşusu ve banyosu bulunmayan ‘yalnız ev’ için istenen bedel ise 339 bin dolar.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeydoğusunda bulunan New England bölgesindeki Maine eyaletindeki “dünyanın en yalnız evi” satışa çıkarıldı.
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Wohoa Körfezi'nde bulunan mülk, körfezin ve çevresindeki Atlantik Okyanusu'nun kesintisiz 360 derecelik manzarasını sunarken, tek odası bulunan ev için istenen bedel ise 339 bin dolar
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İlana çıkarılan evde banyo bulunmazken ev, “her şeyden gerçekten uzaklaşmak ve doğanın içine dalmak isteyen biri için ideal” ifadeleriyle tanımlandı.
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Evin herhangi bir komşusu bulunmazken, ilanda “Duck Ledges Adası tamamıyla sunuluyor. Dünyada hafta sonunu geçirmek için daha iyi bir yer yok” denildi.