Dünyanın en 'tarz sahibi' evsizi!

Lviv'de yaşayan 55 yaşındaki Slavik, kalacak bir evi olmamasına rağmen giydiği kıyafetlerle bir tarz yaratmayı başarıyor.
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Ukraynalı fotoğrafçı Yurko Dyachyshyn'in Slavik's Fashion başlıklı fotoğraf serisi ile tanıştığımız Slavik günde en az bir kere üstünü değiştiriyor.
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Peki evsiz biri bu kadar kıyafeti nasıl bulabiliyor? Slavik, şehrin çöp kutularından çıkan veya evsizlere yardım eden kuruluşlardan ediniyor kıyafetlerini. Slavik, ayrıca giydiği kombine göre saç ve sakalının şeklini de değiştiriyor.
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Çok uzun zamandır süregelen Yurko Dyachyshyn ve Slavik ortaklığının başlangıcı yıllar öncesine dayanıyor. Bir proje sebebiyle Lviv sokaklarında bulunan fotoğrafçı, Slavik ve tarzını fark ediyor. Ardından düzenli olarak onu ziyaret etmeye başlıyor. Fotoğraf başına Slavik'e 1 dolar ödeme yapıyor.
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Maalesef ki akli dengesi yerinde olmayan Slavik, 2013 Ocak ayında ortadan kayboluyor. Dyachyshyn Slavik'i o günden sonra bir daha göremiyor...