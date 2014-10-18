Dünyanın en pahalı yemekleri

Yemekle ilgili yeni bir gastronomi akımı var. Bildiğimiz çorba, burger ve suyun yeniden tasarımı yapılıp normal fiyatının yüzlerce katına satılıyor. İşte o yemeklerden bazıları:
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Yer mantarı dilimleri üzerinde altın yapraklar kullanılan bu Manhattan simidi 2007’de bir otel şefi tarafından yapılmış. Kilosu 20 bin doları bulan yer mantarı dünyanın en pahalı malzemelerinden biri. Kaynak: BBC Türkçe
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Kansas’ta restoran sahibi Jasper Mirabile 2011’de dünyanın en pahalı altın kaplama cannolini tatlısını yapmaya girişmiş. Bugün 50 dolara satılan bu tatlı, üç yıl önce yanında elmas bir kolye ve özel marka şampanya ile birlikte yukarıdaki fiyata satılmış.
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Hollanda’nın Maastrciht Üniversitesi’nden Profesör Mark Post, bu burgerin etini laboratuvarda kök hücrelerden yapmış. Ancak bu burger satılık değil. 2013’te çevresel bakımdan sürdürülebilir gıda üretimi projesi kapsamında bir araştırmaya yönelik olarak üretilen bu laboratuvar burgeri satılmak istense fiyatı 332 bin dolar olurdu. Burgeri tadanlar, inek etine yakın, ama daha kuru olduğunu söylüyor.
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Bu kasedeki Japon eriştesini Tokyo’daki Fujimaki Gekijyo restoranı hazırlamış. Yemeği yapan şef 20 çeşit malzeme içeren bu yemeği, 25 yıllık tecrübenin süzülmüş hali olarak tanımlıyor.
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Paolo di Verachi Fransa ve Fiji Adaları’ndan kaynak suyu ile İzlanda’dan buzul sularını karıştırdığı bu şişeye 5 mg altın tozu da eklemiş. Tasarımını yine Verachi’nin yaptığı şişe ise 24 ayar altından yapılmış ve İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani’nin bir heykelinden esinlenmiş. Guinness Dünya Rekoru’na sahip olan şişenin kopyaları internetten 3.600 dolara satın alınabiliyor
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New Orleans’taki Arnaud restoranda satılan bu çilek tatlısını 8 dolara yiyebilirsiniz. Ama sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen bir müşterinin siparişi üzerine yanına bir de 7,09 karat pembe elmas eklenince fiyatı epeyce fırlamış
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Bunlar dünyanın en pahalı somon balığı ruloları. ‘Karat Şef’ olarak da bilinen Filipinli ünlü şef Angelito Araneta somon balığı dilimleriyle yaptığı bu suşinin üzerine 12 Palawan incisi ve 0.2 karatlık elmas yerleştiriyor. Yemekte ayrıca denizhıyarı, safran ve 10’dan fazla ülkede yasaklanan kaz ciğeri ezmesi de kullanılıyor. Bu yemek 2010’da Milano’daki bir restoranda sergilendi, ama satılık değildi.
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İngiltere’nin Lancashire bölgesinde bir restoran dünyanın en pahalı malzemelerini kullanarak herkesin özleyeceği ev yemeği görünümünde bir yemek hazırladı. Bu yemeğin içinde 940 dolarlık Wagyu bifteği, 3840 dolarlık Çin matsutaki mantarı, sosunda ise 1982 yapımı bir Fransız şarabı kullanılmış.
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Kedi dışkılı kahve’ olarak bilinen kopi luwak kahvesi gerçekten de Asya kökenli misk kedisinin dışkısından toplanmış kahve çekirdeklerinden yapılıyor. Düşüncesi hoş olmasa da, misk kedileri en olgun kahve çekirdeklerini yediği için onun dışkısından çıkan çekirdeklerin en kaliteli olduğuna inanılıyor. Bu kahve Endonezya kaynaklı olmakla birlikte artık dünya çapında tanınıp içiliyor.
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İlk kez 2011’de İngiltere’nin Somerset bölgesinde bir peynir festivalinde sergilenen bu yiyecek dünyanın en pahalı sandviçi olarak nitelenebilir. Kaşar peyniri, altın yaprak, yer mantarı ve bıldırcın yumurtasından yapılma mayonezden yapılan üç katlı sandviçi yapan şef Martin Blunos Guinness Rekorlar kitabına başvurmuş, ama henüz sonuç alamamış.