Dünyanın en pahalı kupaları!

Tüm spor takımlarının, bireysel sporcuların tek amacı vardır; şampiyon olmak. Zirveye giden yolun sonunda kupaya ulaşmak verilen emeklerin karşılığını almak en büyük amaçtır. Bu kupaların anlamları parayla ölçülemese de maddi olarak bir değerleri var Technosports'a göre dünyanın en pahalı ödül ve kupaları:
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10) Bundesliga Kupası - Değeri 54 bin Dolar. Almanya 1. Ligi olan Bundesliga'da 34 hafta sonunda ilk sırada olan kulüp bu kupayı müzesine götürüyor.
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9) Serie A Kupası - Değeri 66 bin Dolar. Dünyanın en değerli kupaları arasında 9. sırada olan İtalya Serie A Kupası'nı en çok Juventus kulübü kazandı.
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8) Almanya Kupası - Değeri 108 bin Dolar.
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7 - Afrika Uluslar Kupası - Afrika'daki ülkelerin katıldığı bir futbol organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası'nın deperi 150 bin Dolar.
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6) Amerikan Kupası - Değeri 250 bin Dolar. Amerika'da düzenlenen yat yarışlarında kazanan takıma verilen kupa.
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5) Ballon d'Or - Değeri 600 bin Dolar. Yılın en iyi kadın ve erkek futbolcusuna verilen ödül.
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4) Stanley Kupası - Değeri 650 bin Dolar. Amerika'da Ulusal Hokey Ligi şampiyonuna verilen devasa kupa.
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3) Indianapolis 500 (Borg-Warner Kupası) - Indianapolis şehrinde düzenlenen motor yarışlarında zirveye çıkan kişinin alacağı bu ödülün değeri 1,3 milyon Dolar değerinde.
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2) Preakness Stakes Kupası - Değeri 2,5 milyon Dolar. Amerika'nın Maryland eyaletinde bulunan Baltimore şehrinde Pimlico Yarış Kulübü'nde düzenlenen Preakness Stakes yarışlarının galibine verilen ödül.
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1) Dünya Kupası - Futbolda 4 yılda 1 düzenlenen kupanın değeri 20 milyon Dolar