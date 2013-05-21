Her yıl açıklanan dünyanın en mutlu ülkeleri listesinin 2012 sıralaması yayımlandı. Listenin başında geçen yıl olduğu gibi yine Norveç geliyor. Legatum Enstitüsü'nün 2012 yılı refah endeksine göre dünyanın en mutlu ülkesi Norveç. Ülke aynı zamanda sosyal sermaye dalında birinci ve ekonomi dalında ikinci sırada.
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Danimarka listede üst üste dördüncü yıl ikinci sırada yer alıyor. Ülke girişimcilik ve fırsat dalında birinci olurken sosyal sermaye kategorisinde ikinci sırada.
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2009 yılında yedinci sırada yer alan İsveç 2012'de üçüncülüğe kadar yükseldi.
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Avustrala genel ortalamada dördüncü olurken, eğitimde ikinci, bireysel özgürlüklerde ise üçüncü oldu.
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Yeni Zelanda eğitim dalında birinci, bireysel özgürlüklerde ise ikinci sırada.
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Bireysel özgürlükler dalında birinci olan Kanada, genel mutluluk sıralamasında altıncı.
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Güvenlik ve emniyet dalında üçüncü olan ülke dünyanın en mutlu yedinci ülkesi.
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Hollanda genel sıralamada sekizinci olurken sağlık kategorisinde altıncı en iyi durumda.
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Ekonomi ve yönetim dalında birinci olan ülke, eğitimde 32'nci olmuş.
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İzlanda güvenlik ve emniyet kategorisinde birinci.
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Mutluluk sıralamasında 10'uncu olan "Zümrüt Ada", bireysel özgürlükler dalında dördüncü.
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Küçük Avrupa ülkesi Legatum endeksine bu yıl ilk defa dahil edildi. Sağlıkta birinci sırada olan Lüksemburg, eğitim sıralamasında 48'inci olmuş.
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Üç yıl üst üste 10'uncu sırada yer alan ABD, bu yıl 12'ncliğe gerilemiş.
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Genel sıralamada 13'üncü olan ülke girişimcilik ve fırsatlar kategorisinde altıncı sırada.
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Almanya sağlıkta beşinci, ekonomide ise altıncı sırada.