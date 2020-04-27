Dünyanın en kalabalık hapishanelerinden birine sahip El Salvador'da sosyal mesafe dikkate alınmadı
Dünyanın en kalabalık hapishanelerine ve cinayet oranlarına sahip olan ülkelerden biri olan El Salvador, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemi olarak sosyal mesafeyi uygulamakta zorlanıyor.
27 Nisan 2020 11:49
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Dünyanın en kalabalık hapishanelerine ve cinayet oranlarına sahip olan ülkelerden biri olan El Salvador, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemi olarak sosyal mesafeyi uygulamakta zorlanıyor.
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Çete cinayetlerinin çok yüksek oranda olduğu El Salvador’da Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, olağanüstü hâl kararı verdi.
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Bütün çete liderlerinin baskı altına alınması emrini de veren Cumhurbaşkanı bu durumu olağanüstü hal olarak ilan etti.
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Bukele, Twitter'da paylaştığı mesajda şöyle yazdı: "Dış dünya ile temasa izin yok. Mağazalar kapalı kalacak ve tüm aktiviteler bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacaktır. Çete liderleri hücre hapsine girecek."
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El Salvador'da bulunan Izalco Hapishanesi'nde çete liderleri hücre hapsine alındı.