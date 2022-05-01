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'Dünyanın en güçlü orduları' açıklandı; Türkiye kaçıncı sırada?

Askeri güç verilerini toplayan Global Firepower sitesi, 2022 yılında dünyanın en büyük ordularının yer aldığı listeyi açıkladı.

01 Mayıs 2022 21:42

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Askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük ordularının yer aldığı listeyi açıkladı. 2022 yılına dair verilerle toplanan listedeki sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.

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Sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. 142 ülkelik listenin başında Amerika Birleşik Devletleri var.

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ABD'nin arkasından ikinci sırada Rus ordusu yer alıyor.

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Çin ise üçüncü sırada.

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Hindistan ordusu dördüncü sırada.

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Beşinci sırada Japon ordusu bulunuyor.

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Japonya'yı Güney Kore takip ediyor.

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Fransa ordusu yedinci sırada.

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Birleşik Krallık ordusu sekizinci sırada yer alıyor.

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Pakistan ordusu dokuzuncu sırada.

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Pakistan'ı Brezilya ordusu takip ediyor.

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İtalyan ordu, 11'inci sırada.

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Mısır ise 12. sırada yer alıyor

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Türkiye, 100 ülkelik listeye 13. sıradan dahil oldu.

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İran, Türkiye'nin ardından 14'üncü sıradayken 15'inci sıra Endonezya ordusunun oldu.

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