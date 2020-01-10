Konuşan yoga matından müziği tüm vücutta hissettirecek cihazlara; dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020'den 10 ilginç buluş
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı Consumer Technology Association(CES) bu yıl Las Vegas’ta gerçekleşti. Yılın öne çıkan teknolojik buluşlarının tanıtıldığı fuarda insanların 2020’de tanışacağı cihazlar sergilendi. 2020 yılında hayatı kolaylaştırması planlanan cihazlar arasında sanal ev asistanından sağlık verilerini biriktiren meditasyon cihazına kadar pek çok ilginç ürün bulunuyor.
10 Ocak 2020 14:42
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Dünyanın en büyük teknoloji fuarı Consumer Technology Association(CES) bu yıl Las Vegas’ta gerçekleşti. Yılın öne çıkan teknolojik buluşlarının tanıtıldığı fuarda insanların 2020’de tanışacağı cihazlar sergilendi. 2020 yılında hayatı kolaylaştırması planlanan cihazlar arasında sanal ev asistanından sağlık verilerini biriktiren meditasyon cihazına kadar pek çok ilginç ürün bulunuyor.
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Akıllı çöp kutusu | TOWNEW isimli bir firma evdeki çoğu çöp işini kendi yapabilen bir akıllı çöp kutusu tanıttı. Çöp kutusu dolduğunda kullanıcının yalnızca bir tuşa basarak cihazın içindeki çöp poşetin yenilenmesini sağlıyor.
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Intel’den katlanabilen tablet | Intel, ekranı katlanabilen yeni bir tablet tanıttı. Horseshoe Band ismini taşıyan özel tablet, OLED ekran teknolojisini kullanıyor. Büyük ekranı sayesinde Horseshoe Bend, katlanılıp masa üzerinde kullanıldığında geleneksel dizüstü bilgisayar boyutuna çok daha yakın hissettiriyor
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Konuşan yoga halısı | Hindistanlı Yogifi firması konuşan ve müzik çalan bir yoga matı üretti. Mat kullanıcılara hangi hareketleri yapmaları gerektiğini söylerken sensörler yardımıyla yanlış hareketler yapıldığında uyarıyor.
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Giyilebilir hava temizleyici | Hava kirliliğinin şehirleri etkisi altına aldığı bu günlerde Ao Air isimli bir firma giyilebilir bir hava temizleme cihazı üzerinde çalıştı. Temizleyici dışarıdaki kirli havayı filtreleyerek soluyan kişiye temiz hava sağlıyor.
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Samsung Ballie | Samsung’un bir top şeklinde tasarlanan akıllı ev cihazı ve ‘robot arkadaş’ konseptli ürününde kameralar ve sensörler bulunuyor. Evde insanları adım adım takip eden aynı zamanda temel ev komutlarını yerine getiren cihaz güvenlik için de evde kimse olmadığı anlarda fotoğraflar çekerek kişilere yollayabiliyor. Ürünün aynı zamanda spor antrenörü özelliği bulunuyor.
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Segway’in yeni çift tekerlekli kendiliğinden dengeli sandalye saatte 38 kilometre hıza çıkabiliyor. S-pod isimli sandalye bir kumanda üzerinden kontrol edilerek şehir içinde yolculuğu kolaylaştırma amacı taşıyor.
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8K televizyon tecrübesi | CES 2020’de pek çok teknoloji firması 8K teknolojisiyle üretilen televizyonlarını tanıttı.
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Yepyeni bir müzik tecrübesi | Subwoofer Bass Me isimli cihaz omuza takılarak müziğin bas ritminin vücutta daha fazla hissedilebilmesini sağlıyor.
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Core meditasyon cihazı | Core isimli yeni meditasyon cihazı sesli komutlar ve titreşim özelliğiyle rahatlamak için kolaylaştırıcı bir asistan olarak çalışıyor. Cihaz aynı zamanda sağlık verilerinin kaydını tutarak gerekli uyarıları yapıyor.
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ThinQ Fit sanal kabin | ThingQ Fit, ziyaretçilerin soyunma kabiniyle uğraşmadan seçtikleri kıyafetleri üzerinde görebilecekleri bir teknoloji üzerinde çalıştı. 3D kameralar kullanılarak seçilen kıyafet kişinin üzerine yerleştiriliyor ve bedenine uygun olup olmayacağı anlaşılabiliyor.