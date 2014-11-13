Dünyanın dört bir yanından çay kültürleri

Farklı ülkelerin kendine has çay hazırlama, servis etme ve içme yollarını görmek için galerimizi ziyaret edin.
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5 çayı, genellikle orta ve üst sınıfın sosyalleşmek için bir araya gelip kek ya da sandviç gibi atıştırmalık yiyeceklerle birlikte içtikleri zarif bir modadır.
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Amerikalılar kavurucu sıcaklarda serinlemek için genellikle sıcak çayın tatlandırılmış ve daha serin halinden faydalanıyorlar.
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Yeşil çay ve nane yapraklarının karışımından oluşan nane çayı, şekerle tatlandırılıyor. Geleneklere göre bu çayı içmeyi reddetmek, büyük bir terbiyesizlik sayılıyor.
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Japonlar çay içme törenleriyle bilinen bir halktır. Hafif bir yemek ve çayla yapılan 'chado' seromonileri toplamda dört saat kadar sürer.
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Bu çay, bir tutam tuz ve biraz da tereyağının özel Tibet çayına katılmasıyla elde ediliyor.
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Rusya'da çay kültürü semaver ile özdeşleşmiştir.
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Dünyadaki en önemli çay üreticilerinden biri olan Hindistan'da en popüler çay Masala'dır. Bu çay, şeker ve bazı baharatlar karıştırılarak tüketilir.
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Efsaneye göre ilk çay, MÖ 2000'li yıllarda Çin İmparatoru Shennong tarafından, kuru bir çay yaprağının kaynamış suya düşmesiyle keşfedildi. Çin kültürünün en önemli parçası olarak görülen yeşil çay ise hem resmi hem de gayriresmi davetlerde servis ediliyor.
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Çay, şeker ve kremadan oluşan bu lezzetin sunumu da ilgi çekici.