Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından Koronavirüs çağrısı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
Bütün dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları insanları evden çıkmamaları konusunda uyararak, “Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal” çağrısında bulunuyor. İşte o çağrılardan bazıları:
19 Mart 2020 12:42
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Bütün dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları insanları evden çıkmamaları konusunda uyararak, “Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal” çağrısında bulunuyor. İşte o çağrılardan bazıları:
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal
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Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından çağrı: Biz sizin için burada kalıyoruz, sen de bizim için evinde kal