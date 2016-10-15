İllüstrasyonlarla dünya aslında nasıl olmalı?
15 Ekim 2016 17:44
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Vietnam Savaşı’nın “napalm kızı”
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Kevin Carter’a Pulitzer ödülü kazandıran fotoğraf (1993)
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Vietnam Savaşı döneminde çocuklar
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Türkiye’de kıyıya vuran Aylan Kurdi’nin küçük cansız bedeni
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Kardeşinin cansız bedenini yakılması için getiren Japon çocuk hazır ol duruşu yaparken (1945)
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Öldürülen Azerbaycanlı gazeteci Elmar Huseynov’un oğlu
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Afganistanlı çocuk yaşta evlendirilmiş Tehani ve Ghada
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II. Dünya Savaşı sırasında Alman uçakları tarafından evi bombalanan bir çocuk harabelerin arasından kendi odasını gösteriyor, 1940
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1942 yılında bakımını üstlendiği 200 öksüz yahudi çocukla birlikte Treblinka Kampı’nda öldürülen çocuk kitabı yazarı Dr. Janusz Korczak (Burak Avşar, Gaia)
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