Dünyada sadece iki tane var, Yozgat'taki 2 bin yıllık Roma hamamına kilit vuruldu!
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen 2 bin yıllık Roma hamamında 3 yıl önce başlatılan kamulaştırma ve kurtarma çalışmaları durdu
08 Ekim 2020 11:41
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2017 yılında başlatılan kazı çalışmaları neticesinde 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi Roma hamamı, 2020 yılı Temmuz ayında açıklanan daimi listede yer alamamıştı
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Koruma amacıyla tel örgülerle çevrilen tarihi yapının kapısına da kilit vuruldu
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Dünyada sadece biri İngiltere’de, diğeri ise Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Basilica Therma Roma Hamamı çevresinde bulunan kalıntıların gün yüzüne çıkartılması için başlatılan kazı çalışmaları durdu
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Basilica Therma Roma Hamamı'nda çalışmaların bir an önce başlatılmasını isteyen vatandaşlar, tarihi yapının turizme açılmasını istiyor
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Dünyada sadece iki tane var, Yozgat'taki 2 bin yıllık Roma hamamına kilit vuruldu!
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Dünyada sadece iki tane var, Yozgat'taki 2 bin yıllık Roma hamamına kilit vuruldu!