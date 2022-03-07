Dünyada sadece iki örneği var; 2 bin yıllık Roma hamamının suyu çekildi
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen 2 bin yıllık Roma hamamının suyu bu yıl ilk kez çekilince antik havuz boş kaldı.
07 Mart 2022 13:40
18
Dünyada sadece iki örneği var; 2 bin yıllık Roma hamamının suyu çekildi
28
Dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma 'Kral Kızı' adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul ediliyor.
38
Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sarıkaya Belediyesi’nce, 2014 yılında yapılan kazılar sonrası gün yüzüne çıkartılan Roma Hamamı, ilginç mimarisi, tarihi ve iki bin yıldır çıkan 50 derece sıcaklıktaki suyu ile dikkat çekiyor.
48
Ancak Roma Hamamı’nda 2 bin yıldır hiç kesilmeden çıkan termal suyun, bu yıl ilk kez kaybolması ve antik havuzların yaklaşık 4 aydır, boş kalması ilçe halkını endişelendirmeye başladı. Son yıllarda mevsimin kurak geçmesi ve Yozgat’ta yaşanan jeolojik sebepler nedeniyle kaybolduğu tahmin edilen termal suyun akıbeti ilçede merak konusu oldu.
58
İlçe halkından Zekeriya Kaplan, Roma Hamamı’nda bulunan havuzların sularının çekildiğini söyledi:
68
“1993 yılında Sarıkaya’ya geldim. O zaman küçüktüm 11 yaşındaydım. Buranın ön tarafı kapalıydı, çevresinde binalar vardı ve sadece tarihi yapının kemerleri açıktı. Akan suda cemaat abdest alırdı, esnaf sıcak su ihtiyacını karşılardı. Buranın tarihi 2000 yıl öncesine dayanıyor, çok eski burası. Ama akarsuyu vardı, burası normal de akıyordu. Sıcaktı, el vuramazdınız suya. Havuzlar bu yıl kesildi. Yakınlarda bir deprem oldu depremden sonra suyun kaybolduğu söyleniyor ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemiyoruz. Yağışlarda yok belki de yağışlarla beslendiği için ondan da olabilir. Bu şekle yeni geldi.” (İHA)
78
Dünyada sadece iki örneği var; 2 bin yıllık Roma hamamının suyu çekildi
88
Dünyada sadece iki örneği var; 2 bin yıllık Roma hamamının suyu çekildi