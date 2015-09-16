Gökyüzü, gece en iyi nerelerden izlenir?

9.000.000 km karelik bir alana yayılan ve Afrika kıtasının yüzde 10’unu kaplayan Sahra dünyanın en büyük çölü. Buradaki aşırı sıcak ve kurak iklimin yanı sıra medeniyetten uzak oluşu da çölün ortalarında muhteşem yıldız manzaraları seyretme imkanı sağlıyor.
210
Namibya’da gökyüzü gözlemleri ile ilgili astroturizm giderek gelişiyor. Dünyanın en eski ve büyük çöllerinden biri olan Namib Çölü’nde bazı teleskop çiftlikleri bulunuyor ve burada ufku her yönden görmek mümkün.
310
Arap Yarımadası’nın güney doğusunda 650 bin km karelik bir alanı kaplayan bu çölde herhangi bir yerleşim alanı yok denecek kadar az.
410
Dünyanın en kurak çölü olan Atakama Şili, Peru, Bolivya ve Arjantin sınırlarında bulunuyor. Birçok astronomik gözlemevinin yer aldığı bölgede arazi yapısı Mars’ı andırıyor.
510
La Palma bir yanardağ adası. İspanya’ya ait olan Kanarya takımadaları içinde yer alan ada berrak gökyüzü nedeniyle astroturistler için bir çekim merkezi. Ada 2002’de UNESCO tarafından biyosfer koruma alanı olarak ilan edildi.
610
8850 metre ile dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in de içinde bulunduğu Himalaya sıradağları, gece gökyüzünde yıldızların en net görüldüğü yerlerden biri.
710
Hawaii’deki çok sayıdaki yüksek yanardağ birçok ünlü gözlemevini barındırıyor. 4000 metreyi aşan yüksekliğiyle Mauna Kea ve Mauna Loa adanın en iyi gece gökyüzü manzaralarıyla ünlü.
810
Avustralya’nın batısının uydudan çekilmiş fotoğrafları bölgenin ne kadar karanlık olduğunu gösteriyor. Buradaki milli parklar yıldızları seyretmek isteyenlerin uğrak merkezi. Güney yarıküresinde gökyüzü Samanyolu’nun parlak merkezi nedeniyle kuzeydekinden çok daha çarpıcı bulunuyor.
910
Batı Avrupa’da son kalan doğal gökyüzü Alplerde bulunuyor. Bu bölgenin dağlık ve yerleşim alanlarından mahrum olması ve milli parklarla koruma altına alınması gökyüzünü de kirlilikten korumuş. En gözde gökyüzü gözlem noktalarından biri Avusturya’nın Tyrol bölgesinde.
1010
Amerika’nın batısında çok sayıda karanlık nokta var. Bu bölgenin büyük bölümü milli park ve koruma alanı kapsamında bulunuyor. Yellowstone Milli Parkı en çok ilgi gören yerler arasında. (Kaynak: BBC Earth