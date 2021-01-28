Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile olduğunu açıkladı
28 Ocak 2021 09:24
15
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir haber vererek, hamile olduğunu açıkladı.
25
Instagram hesabından hamile pozlarını yayınlayan şarkıcı, fotoğraflarına “Sürpriz” notunu düştü ve sevgilisi Alev Aydın’ı da etiketledi.
35
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile olduğunu açıkladı
45
Çift, iki yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor. Halsey, yılbaşını da sevgilisiyle kutlamış ve aşkını ilan etmişti.
55
Alev Aydın, uzun süredir ABD’de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı.
© Tüm hakları saklıdır.