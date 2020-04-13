Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs için 70 aşı çalışması yürütülüyor, 3'ü umut verici
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı 70 aşı çalışması yürütüşdüğünü, bunlardan 3 tanesinin umut verici olduğunu ve ikisinin insanlar üzerinde test edilmeye başladığını açıkladı. Koronavirüs'le mücadele umut olacak aşının 2021 yılında çıkması bekleniyor.
13 Nisan 2020 16:14
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DSÖ, yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen ve 114 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınındaki son gelişmeleri paylaştı.
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Dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapıldığını belirten DSÖ, bunlardan üçünün öne çıktığını ve insanlı testlere başlandığını duyurdu.
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ABD'deki Moderna ve Inovio Pharmaceuticals adlı şirketlerin çalışmaları insan testlerinde ilk aşamaya geçmiş durumda.
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Salgının başladığı yer olan Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve Hong Kong merkezli CanSino Biologics şirketinin ortak geliştirdiği aşı ise insan testlerinde ikinci aşamaya geçti.
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CanSino mart ayında yaptığı açıklamada Çinli yetkilierden insanlı testlerin başlaması için onay aldıklarını duyurmuştu.
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İrili ufaklı onlarca şirket aşının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor.
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Öte yandan Pfizer ve Sanofi gibi ilaç sanayinin önde gelen şirketlerinin de klinik öncesi aşamada olduğu belirtildi.
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Avustralyalı araştırmacılar da klinik testlerden birkaç hafta uzakta olduklarını duyurdu.