Dünya güne nasıl başlar; işte 21 ülkenin kahvaltı kültürü
CNN, farklı ülkelerin kahvaltılarını listeledi
23 Kasım 2020 17:22
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Dünya genelinde günün ilk öğününün tadını çıkarmanın "günaydın" demek kadar pek çok yolu vardır. Brezilya'daki kremalı mısır ekmeği pastasından tuzlu Tunuslu nohut çorbasına, kabarık Ukrayna kreplerinden Singapur'daki tatlı hindistan cevizi reçelli tostlara kadar, bu 21 uluslararası yiyecek her damak tadına uygun bir farklı kahvaltı seçeneği sunuyor.
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İsviçre: İsviçre, hafta içleri genellikle yoğurt ile servis edilen granola tarzı yulaf ve meyve ve fındık karışımı olan geleneksel, hızlı ama doyurucu kahvaltılar tüketir. Ancak hafta sonları, İsviçre kahvaltısı zamanı gelir. Patatesli krep, peynirler ve soğuk etlerin yanı sıra brunch masasının en önemli parçası zopf (beyaz un, süt, yumurta, tereyağı ve mayadan yapılan bir İsviçre ekmeğidir). Bu örgülü yumurtalı ekmek, Challah veya Brioche'a benzer ve bal, tereyağı ve reçel ile servis edilir.
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Etiyopya: Qurs, Etiyopya'nın resmi dili olan Amharca'da "kahvaltı’’ yediğinizde, muhtemelen yulaf lapası yiyor olacaksınız. Ülke genelinde servis edilen sıcak tahıllar için birçok çeşit ve isim varken, lezzetli “genfo” en popüler olanlardan biridir. Genfo, arpa ununun kalın, yapışkan bir hamur oluşana kadar kaynar su ile karıştırılması ve ardından ortasında bir kuyu ile bir höyüğün şekillendirilmesi ile yapılır.
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Japonya: Japon kahvaltıları, yiyecek yelpazesinin lezzetli tarafına denk geliyor: Aslında, Japonya'da kahvaltıda yiyebileceğiniz şeylerin çoğu günün diğer öğünlerinde yersiz olmayacaktır. Birçok sabah öğünü, her biri birkaç parça geleneksel Japon yemeği içeren küçük tabaklardan oluşur. Somon veya uskumru gibi balıklar, miso çorbası, sebze turşusu ve pilav tüketili. Dikdörtgen bir tavada ince yumurta katmanlarından yapılmış ve ona özel şeklini veren hafif tatlı bir omlet de var.
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İzlanda: İzlanda'daki gününüze hayat veren ‘’lysi’’ sarsıntısı ile başlayın: morina karaciğeri yağı, bol miktarda omega-3 yağ asitleri kaynağı ve ülkenin balık endüstrisinin yan ürünlerinden biri. Mevsimsel duygusal bozuklukla mücadele ettiği söylense de diğer sağlık yararlarının yanı sıra, tek kahvaltı seçeneği bu değil. Daha lezzetli bir sabah yemeği için bir kâse kalın yulaf ezmesi olan hafragrautur yiyin. Üzerine fındık, kuru üzüm ve şeker ekleyin veya aslında taze bir peynir olan yoğun yoğurt benzeri kültürlü süt ürünü ekleyin.
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Singapur: "Çılgın Zengin Asyalılar" Singapur için iştahınızı zaten kabartmadıysa, seyyar satıcılarda servis edilen çok sayıda yemek sizi daha da cezbedecek. Bu açık hava yemek alanları her zaman açıktır ve sabah ilk iş olarak aç insanların lezzetli körili erişte kaseleri topladıklarını görebilirsiniz. Geleneksel seyyar kahvaltısı için kaya tostu olmazsa olmazlardan. Bu tost sandviç, hindistan cevizi sütü, yumurta ve bazen de canlı yeşil renk ve lezzet için pandan yaprağı ile yapılan tatlı bir reçel olan lezzetli kaya ile serpilir.
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Fas: Nane çayı ile birlikte irmik ekmekleri Fas kahvaltı masasının temelini oluşturur. Baghrir, onlara "bin delikli pankekler" veya "bin delikli krepler" adını veren minik deliklerle süslenmiş ince, mayalı yuvarlaklardır. Akçaağaç şurubu yerine bu hafif irmik ekmeklerinin üstüne tereyağı ve bal konur. İngiliz kekleri gibi bölünebilir ve peynir veya tereyağı, reçel ve balla servis edilebilirler.
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Avusturalya: Taze ürünlere, kepekli tahıllara ve besleyici kombinasyonlara odaklanan Avustralya kahvaltıları, tohumlu ekmek üzerindeki klasik avokado tostundan, haşlanmış yumurta ve salamura sebzeler veya yoğurt, tohumlar ve meyveli sütlaç ile tepesinde bir farro kasesine kadar çeşitlilik gösterebilir.
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Arjantin: Arjantin kahvaltısını tanımlayan bir kelime var: Hamur işleri. Popüler olanlardan bazıları arasında kruvasan şekilli börek veya çörekler, genellikle çikolataya batırılmış tatlılar. Birçoğu vanilyalı muhallebi olan ‘’dulce de leche’’ veya ‘’crema pastelera’’ ile doldurulur.
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Almanya: Alman kahvaltısında sosis ve diğer etlerin başrol oynaması şaşırtıcı değil. Bu açık büfe çeşitlerle doludur: sosisler, söğüş etler, peynirler, ekmek ve küçük ekmekler (tuzlu krakerler dahil), taze meyve, yumuşak haşlanmış yumurta ve ev yapımı reçel gibi çeşniler.
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Brezilya: Brezilya kültürünün temelini oluşturan kabarık pişmiş peynirli ekmeğini yemeyi bırakamazsanız, onları kahvaltıda da yiyebileceğinizi bilmekten mutluluk duyacaksınız. Ancak Brezilya kahvaltılık ekmeklerinin bir çeşidi için bolo de fuba'yı deneyin. Rendelenmiş Parmesan peyniri veya rendelenmiş hindistan cevizinin eklenmesiyle elde edilen nemli ve kremsi bir dokuya sahip mısır ekmeği tarzı bir kek.
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Tunus: Tuzlu yemeklerin hayranları, Tunus'ta bir kahvaltı yemeği olan baharatlı bir nohut çorbası olan lablabi'yi sevecekler. Nohut ve harissa ezmesi, hemen her lablabi tarifinin iki sabitidir, ancak bu basit, ruhu ısıtan çorbanın kalan içerikleri her aşçıya kalmıştır. Kimi zaman bayat çıtır ekmek parçalarıyla koyulaştırılmış, kimi zaman bir limon sıkılarak parlatılmış, kimi zaman yoğurtla kaymaklı veya üstüne zeytin eklenmiş, tadını çıkarmanın sonsuz yolu vardır.
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Bulgaristan: Popara, ertesi günün yemeği olarak kalan ekmeği kullanma geleneğini sürdürüyor. Bu sıcak ve rahatlatıcı kahvaltı, birçok Bulgar'ın çocukluk favorisidir. Tam olarak bir yulaf lapası ve tam bir ekmek pudingi değil, ancak her ikisinin de özelliklerini paylaşıyor. Bir kase küp küp ekmeğin üzerine ılık süt veya çay dökülür, ufalanmış Bulgar siren peyniri, tereyağı ve şeker, yumuşayıp kaşıklanana kadar bekletilir. Sirene, Doğu Avrupa salamura peynirlerinin çoğundan daha kremalı ve daha yumuşak olan beyaz peynir tarzı bir peynirdir, bu nedenle yemeğe tuzlu bir lezzet ve daha taze, keçi peyniri benzeri bir keskinlik vermez.
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Türkiye: Geleneksel Türk kahvaltısı serpme kahvaltı, herkes için bir şeyler olan cömert bir sofra. Simit gibi Türk ekmekleri, yuvarlak tohumlu somun veya pide, çiğneme gerektiren gözleme, beyaz kaseler veya diğer taze, tuzlu peynirlere eşlik eder; zeytin; helva; ve bal ve konserveler. Yumurtalar genellikle tavada kızartılmış sucuk dilimleri, sarımsak, kırmızı biber, kimyon ve sumakla baharatlanmış kurutulmuş dana sosisi ile pişirilir.
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Guam: Pasifik Okyanusu'ndaki bu küçük ada, yüzyıllar boyunca toprağı kolonileştiren çeşitli ülkelerin etkisini gösteren yiyecekler ile mutfak kültürünün bir eritme potasıdır. Birçok Asya Pasifik ülkesi gibi, kızarmış pilav ve yumurta kahvaltıları için favori bir eklentidir. Ancak adanın yerli nüfusunun adını taşıyan taze chorizo tarzı bir sosis olan yerel chamorro domuz sosisi de popülerdir.
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Portekiz: Portekiz'de kahvaltı yaparken ilk iş, bol sütlü kahve içmektir. Pek çok Portekizlinin kahvelerinin yanında basit bir parça tost veya ekmek olmasına rağmen, bu sütlü kahveler için mükemmel eşleştirme muhallebi turtalarıdır. Lapa lapası hamur işi kabuğu ve kremalı muhallebi dolgusuyla, bir başka Portekiz sabahı ritüeli olan sabah 11 kafe molası için atıştırmalık olarak oldukça popüler.
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Ukrayna: İçi yumuşak, dışı çıtır altın kahverengi, Ukraynalı krepleri beş yıldızlı bir brunch büfesinde yerinde olmazdı. Amerikan krepleri veya Fransız tostu gibi, üzerlerine taze meyve, konserve veya pudra şekeri eklenebilir, ancak patates krepleri veya ekşi krema ile lezzetli hale gelebilirler.
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Jamaika: Jamaika'da kahvaltı için ulusal yemekleri tüketilir: ackee ve tuzlu balık. Armut biçimli narin bir meyve olan Ackee, eşsiz bir ada tadı için tatlı, tuzlu ve baharatlıyı bir araya getiren bir kahvaltıda tuzlu morina, domates, sarımsak, biber ve soğanla sotelenir. Çırpılmış yumurtaya benzer görünse de, bu sadece Jamaika'nın ulusal meyvesi olan kremsi sarı ackee'dir.
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Tayvan: Bir bardak süt genellikle "dengeli bir kahvaltının parçası" olarak ilan edilir. Bu taze soya sütü, tipik olarak sokak satıcıları ve restoranlar tarafından müşterileri için her sabah taze yapılan bir Tayvan spesiyalidir. Kışın sıcak ve yazın soğuk olarak servis edilen süt, aynı zamanda olağan Tayvan kahvaltısının bir parçası olan çiğnemeli yeşil soğan krepleri, köfte ve hamurlu böreklerle ferahlatıcı bir tezat oluşturur.
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talya: İtalyanlar uyandıktan sonra espressolarını tüketirler. Sabahları espresso veya cappuccino genellikle kornetto gibi basit bir tatlıyla veya muhallebi veya Nutella ile doldurulmuş kruvasanla eşleştirilir. Tatlı ricotta peyniri dolgulu, gevrek ve pul pul çok katmanlı bir hamur işi olan Sfogliatelle, bir başka kahvaltı standardıdır.
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Amerika: Klasik Amerikan brunch'ı söz konusu olduğunda, bir yığın çıtır domuz pastırmasının yanında üst üste yığılmış kabarık kreplerle yanlış gidemezsiniz. Zıt dokular ve tuzlu-tatlı lezzet eşleşmesi, bu kahvaltının hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmasını sağlıyor. Taze yaban mersini, çikolata parçacıkları ve cevizlere kadar her şeyi ekleyerek krepler yenilebilirken, klasik tereyağı ve akçaağaç şurubu malzemeleri altın standart olmaya devam ediyor.
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Rusya: Havyar bir Rus kahvaltı yemeğidir. Kırmızı veya siyah havyar, hafta sonu brunchlarında büyük, katlanmış krep benzeri veya küçük, kalın krepleri için favori bir sos olmaya devam ediyor. Ancak hafta içi kahvaltılar daha basittir. Bu sabahlarda havyar, sadece siyah ekmek olarak bilinen koyu renkli tatlı çavdar ekmeğine, bazen de bir parça tereyağı sürülerek yayılır. En önemlisi, bir demlik siyah çay her kahvaltı masasının demirbaşlarından biridir.