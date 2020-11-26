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Dünya basınında bugün | İngilizler "Tanrı'nın elini" unutmadı

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol tarihinin en unutulmaz isimlerinden olan Arjantinli 10 numaranın hayatını kaybetmesi dünyanın birçok farklı ülkesinin gazetelerinin ilk sayfasında yer buldu. Bazı Britanya gazeteleri, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası finalinde İngiltere'ye attığı gole göndermede bulunarak, "O artık Tanrı'nın ellerinde" manşetiyle çıktı. Maradona, elle attığı gol için, "O Tanrı'nın eliydi" demişti. 26 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

26 Kasım 2020 09:18

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Futbol dünyasının efsane isimlerinden Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol tarihinin en unutulmaz isimlerinden olan Arjantinli 10 numaranın hayatını kaybetmesi dünyanın birçok farklı ülkesinin gazetelerinin ilk sayfasında yer buldu. Bazı Britanya gazeteleri, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası finalinde İngiltere'ye attığı gole göndermede bulunarak, "O artık Tanrı'nın ellerinde" manşetiyle çıktı. Maradona, elle attığı gol için, "O Tanrı'nın eliydi" demişti. 26 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

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The Guardian | “Ben bugün harika bir arkadaş, dünya da bir efsaneyi kaybetti” Diego Maradona, 1960-2020

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The Times | Milyonlar Maradona’nın yasını tutuyor

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The Independent | Maradona: Futbol’un kusurlu dahisi

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Financial Times | Futbol dünyası, 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsaneye saygılarını sunuyor

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The Daily Telegraph | Kahraman, kötü adam, dahi… Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti

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Daily Express Sport | Tanrı’nın ellerinde; futbolun sonsuz dahisine üzgün bir veda

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Daily Mirror | O Tanrı'nın ellerinde

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New York Times | Diego Maradona, 1960-2020: Futbolun acılı dahisi

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L'equipe | Tanrı öldü

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L’Humanite | Güle güle yoldaş

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Liberation | Tanrısal, Maradona (1960-2020)

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El Pais | Bir futbol tanrısı, Maradona hayatını kaybetti

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Corriere Della Sera | Maradona, en güzel futbol oynayan asi dahi

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Cronica | Güle güle

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Corriere dello Sport | 1960-2020: Yaşa Diego

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