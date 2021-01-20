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Dünya basını, Trump'ın başkan olarak son, Biden'ın ilk gününe böyle baktı...

ABD'de tek dönem süren çalkantılı Donald Trump dönemi bugün son buluyor. Joe Biden, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı başkent Washington DC'de yemin ederek ABD'nin yeni Başkanı olacak. ABD'nin önündeki tarihi gün dünya basınında da geniş yer buldu. 20 Ocak 2021 tarihinde öne çıkan bazı manşetler şöyle...

20 Ocak 2021 09:13

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ABD'de tek dönem süren çalkantılı Donald Trump dönemi bugün son buluyor. Joe Biden, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı başkent Washington DC'de yemin ederek ABD'nin yeni Başkanı olacak. ABD'nin önündeki tarihi gün dünya basınında da geniş yer buldu. 20 Ocak 2021 tarihinde öne çıkan bazı manşetler şöyle...

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The New York Times(ABD) | Bir dönemin sonu. Ülke çok yorulmuş durumda.

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The Washington Post(ABD) | Başkanlığa doğru hüzünlü bir dönüş

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The Washington Post, Biden'ın yemininden bir gün önce ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 400 bini aşması sebebiyle "Başkanlığa doğru hüzünlü bir dönüş" manşetiyle çıktı. Biden ve Kamala Harris, pandeemide hayatını kaybedenler için yapılan törene liderlik etti.

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Wall Street Journal (ABD) | Covid kaynaklı ölü sayısı 400 bini aşarken Biden ve Harris anma törenine liderlik etti

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USA Today (ABD) | Yemin töreni günü: Biden başkan oluyor, Harris tarihe geçiyor ve zor günler geçiren halk umutlanmak istiyor

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Financial Times(Britanya) | (Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri) McConnell, Kapitol'e yapılan ölümcül saldırıyla ilgili olarak Trump'ı suçladı

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The Guardian (Britanya) | Trump kaçarken Biden’ın büyük günü geldi

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Joe Biden’ın ABD’nin 46. Başkanı olarak yemin edeceği gün geldi. The Guardian, Kapitol baskını ardından üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemleri ve Koronavirüs kısıtlamaları gölgesindeki törene Donald Trump'ın katılmayacağına dikkat çekti

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The Independent (Britanya) | Bitti; bugün yakın tarihin en çalkantılı başkanlığında perdeler kapanıyor. ABD şimdi ne yapacak?

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Daily Star (Britanya) | Ne garip bir rüyaydı!

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Le Figaro (Fransa) | Joe Biden’a ABD’yi uzlaştırma görevi

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La Depeche (Fransa) | Fransa’nın bel bağladığı: Joe Biden

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La Razon (İspanya) | Trump gitti; popülizm kaldı

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Al Jazeera (Katar) | Veda konuşması yapan Trump “hareket yeni başlıyor” dedi

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