“Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada” diyen Merkez Bankası Başkanı Uysal’a sosyal medyadan tepkiler
28 Ekim 2020 12:45
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Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini yüzde 12.1'e yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu raporunu açıklarken, “Merkez Bankası olarak reel veya nominal olarak herhangi bir kur seviyesi hedeflemiyoruz. Nominal ve reel fiyat hedeflemesine bakıyoruz. Tabi ki mevcut makroekonomik temellere baktığımızda, Türk lirasının oldukça, aşırı değersiz bir noktada olduğunu değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı. Uysal’ın sözleri tepkiye neden olurken, sosyal medyada yazılanlardan bir kısmı şu şekilde:
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“Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada” diyen Merkez Bankası Başkanı Uysal’a sosyal medyadan tepkiler
39
“Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada” diyen Merkez Bankası Başkanı Uysal’a sosyal medyadan tepkiler
49
“Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada” diyen Merkez Bankası Başkanı Uysal’a sosyal medyadan tepkiler
59
“Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada” diyen Merkez Bankası Başkanı Uysal’a sosyal medyadan tepkiler
69
“Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada” diyen Merkez Bankası Başkanı Uysal’a sosyal medyadan tepkiler
79
“Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada” diyen Merkez Bankası Başkanı Uysal’a sosyal medyadan tepkiler
89
“Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada” diyen Merkez Bankası Başkanı Uysal’a sosyal medyadan tepkiler
99
“Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada” diyen Merkez Bankası Başkanı Uysal’a sosyal medyadan tepkiler