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Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

21 Nisan 2020 14:34

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Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

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İstanbul'da sahil şeridi yasağı ve yapılan tüm uyarılara rağmen bu sabah bazı vatandaşlar Bebek sahilinde spor yaptı. İlerleyen saatlerde de Eminönü'nde 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Ramazan Bayramı alışverişi hareketliliği görüntülendi.

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Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

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Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

512

Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

612

Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

712

Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

812

Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

912

Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

1012

Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

1112

Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

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Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği

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