Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
21 Nisan 2020 14:34
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Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
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İstanbul'da sahil şeridi yasağı ve yapılan tüm uyarılara rağmen bu sabah bazı vatandaşlar Bebek sahilinde spor yaptı. İlerleyen saatlerde de Eminönü'nde 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Ramazan Bayramı alışverişi hareketliliği görüntülendi.
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Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
412
Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
512
Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
612
Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
712
Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
812
Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
912
Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
1012
Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
1112
Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği
1212
Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Eminönü’nde Ramazan alışverişi hareketliliği