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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı. Muhalefet TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle iktidara tepki gösterdi.

12 Kasım 2021 22:23

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Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı. Muhalefet TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle iktidara tepki gösterdi.

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İşte muhalefetin tepkisi:

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"

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