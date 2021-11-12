Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı. Muhalefet TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle iktidara tepki gösterdi.
12 Kasım 2021 22:23
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Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı. Muhalefet TL'nin değer kaybetmesi nedeniyle iktidara tepki gösterdi.
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İşte muhalefetin tepkisi:
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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Dolar 10 lirayı gördü, muhalefetten tepki yükseldi: "Sorumlusu, 'benim alanım ekonomi' diyen Erdoğan'dır!"
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