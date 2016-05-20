Dokunulmazlık teklifi böyle kabul edildi, işte TBMM'den günün kareleri
20 Mayıs 2016 19:42
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Odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifin tamamı için yapılan oylama kabul edildi.
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Oylamada 376 evet, 140 hayır oyu verildi. 5 milletvekili çekimser oy verirken, boş oy sayısı 7, geçersiz oy sayısı 3 oldu.
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1. madde oylamasında da 373 evet, 138 ret, 3 geçersiz, 8 çekimser, 9 boş oy çıkmıştı. 2. madde 374 evet, 136 hayır, 4 çekimser, 11 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi.
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HDP’li milletvekilleri kararı alkışlayarak protesto etti.
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Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi için ilk tur oylama TBMM Genel Kurulu’nda 17 Mayıs Salı günü yapılmıştı. 1. maddenin oylamasında 350 kabul, 148 ret oyu çıkmıştı. 5 milletvekili çekimser oy kullanırken, 27 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayılmıştı.