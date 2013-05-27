Doğumhaneye yetişemedi, tekerlekli sandalyede doğurdu
27 Mayıs 2013 18:06
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ABD'de doğumhaneye yetişemeyen genç kadın, çocuğunu hastanenin önünde tekerlekli sandalyede otururken doğurdu.
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Huffingtonpost'un haberine göre, genç kadın doğumun başlaması nedeniyle doğumhaneye yetişemedi.
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Hemşirelerden birinin yardımıyla tekerlekli sandalyeye oturtulan kadın ikinci çocuğunu hastanenin önünde dünyaya getirdi.
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Doğum anı ise fotoğrafçı Emily Robinson'ın kamerasına yansıdı.
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