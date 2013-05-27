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Doğumhaneye yetişemedi, tekerlekli sandalyede doğurdu

27 Mayıs 2013 18:06

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ABD'de doğumhaneye yetişemeyen genç kadın, çocuğunu hastanenin önünde tekerlekli sandalyede otururken doğurdu.

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Huffingtonpost'un haberine göre, genç kadın doğumun başlaması nedeniyle doğumhaneye yetişemedi.

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Hemşirelerden birinin yardımıyla tekerlekli sandalyeye oturtulan kadın ikinci çocuğunu hastanenin önünde dünyaya getirdi.

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Doğum anı ise fotoğrafçı Emily Robinson'ın kamerasına yansıdı.

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