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Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal evlendi

04 Eylül 2014 13:15

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Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay bir süredir birlikte olduğu Kerimcan Kamal, dün akşam karnaval havasında geçen bir törenle evlendi

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Televizyoncu Kerimcan Kamal ile aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatını birleştiren Doğa Rutkay, sade gelinliğiyle herkesi büyüledi.

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Çifti bu özel gecesinde Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Ata Demirer, Özge Borak ve birçok arkadaşının yanı sıra Doğa Rutkay’ın birlikte çalıştığı Güldür Güldür ekibinde yalnız bırakmadı.

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Pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu gecede misafirlere nikah şekeri olarak tohum bombaları dağıtıldı.

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Doğa Rutay, törene babası Rutkay Aziz’in kolunda katıldı.

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Nikah törenin ardından bando takımı eşliğinde yemek masalarına geçen davetlileri bekleyen sürpriz ise damat ve arkadaşlarının yaptığı köçek dansı oldu.

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Gecenin en çok eğlenen isimlerinden biri de Bergüzar Korel oldu.

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Ünlü oyuncu, bu kareyi "Benden uzun canlıları görünce ne mutlu olmak" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

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Gecenin ilerleyen dakikalarında mikrofonu eline geçiren Doğa Rutkay, konuklarıyla özel olarak ilgilenmeyi ihmal etmedi.

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