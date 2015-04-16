Bahar alerjisinden doğal yollarla nasıl korunuruz?
16 Nisan 2015 14:28
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Yoğurtta bulunan ve çoğunlukla bağırsak bakterilerini dengelemek için kullanılan probiyotikler alerjik rinit sorunu olan çocukların bağışıklık sistemlerini destekler.
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Akan burnunuzun durmasına yardımcı olmak amacıyla potasyum miktarını elma sirkesi içerek artırabilirsiniz. Elma sirkesi nefes almanızı sağlayıp vücuttaki mukusun parçalanmasına yardımcı olur. Ancak elma sirkesini doğrudan içmeyin sulandırın ya da limon suyuyla seyreltin
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Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’ne göre bu bitkinin köklerinin kullanımı ortaçağda idrar söktürücü kullanıldığından dikkatli olunmalı. Fakat günümüzde bitkinin kapsülleri saman nezlesinin tedavisinde kullanılıyor ve vücuttaki histamin miktarını azalttığına inanılıyor. İdrar sorununuz varsa kökünü değil sadece yapraklarını kullanın.
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Buhar sinüslerinizi geçici olarak temizlemeye yardım eder. Amerikan Alerjik Astım ve İmmünoloji Akademisi de eve girdiğiniz zaman dışarıda vücudunuza yapışan polenleri temizlemek için sıcak bir duş almanızı öneriyorlar.
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Ilık ve tuzlu suyu çaydanlık benzeri özel bir kap olan Neti Pot kullanarak bir burun deliğinden akıtıp diğerinden çıkarıp burnunuzu yıkamalısınız. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu saman nezlesi olan insanlar için oldukça faydalıdır.
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Bu bitkinin kurumuş yapraklarından kokulu bir yağ yapılır. Bu yağ iltihabı azaltma özelliği nedeniyle alerji tedavisinde yaygın olarak kullanılır. 2010 yılında yapılan araştırmaya göre, okaliptüs yağı astım gibi solunum yolu problemleri için faydalıdır. Daha rahat nefes almak için çalışma masanızın üzerine küçük bir kâsenin içine ekleyebilir ya da göğsünüze 3 damla kadar sürebilirsiniz.
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Acı biber, soğan, sarımsak veya acı zencefil gibi baharatlı yiyecekler mukusun incelmesine yardım eder.
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Büyük tüylü yaprakları olan bu bitkinin özü baş ağrısı, ateş, burun alerjileri için kullanılır. Burun yollarında şişmeye yol açan kimyasalları engeller. 2002 yılında 125 katılımcı üzerinde yapılan araştırmada, butterbur bitkisinin yan etkiye yol açmaksızın alerji tedavisinde kullanılan antihistaminlerle benzer etkileri gösterdikleri belirlendi. Bu bitkinin tabletini alabilir ya da çayını içebilirsiniz.
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Çin tıbbının geleneksel yöntemi olan akupunkturun alerjik rinit hastalarında da faydalı olduğu araştırmalarla tespit edilmiştir.