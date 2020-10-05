Doğa koruma görevlileri ormanda 1 metreden büyük örümcek ağı buldu!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde dev bir örümcek ağı tespit edildi. Ağın bir insanı yakalayabileceğini söyleniyor.
05 Ekim 2020 19:17
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ABD'deki Missouri eyaletindeki bir parkta incelelemerle bulunan doğa koruma görevlileri bir metreden daha büyük bir örümcek ağıyla karşılaştı.
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Devasa örümcek ağının Springfield yakınlarındaki ormanda görüntülendiği bildirildi.
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Ağın Araneidae familyasından Neoscona türüne ait bir örümcek tarafından örüldüğü ifade edildi.
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Missouri Doğa Koruma'nın Facebook sayfasından paylaştığı kareye ilginç yorumlar da yapıldı.
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Bir kişi, ağın akşam karanlığında bir insanı yakalayabileceğini söyledi.
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Neoscana, Araneidae familyasından, Pantropikal bölgede yayılan ve 2011 yılı itibarıyla 96 türden oluşan örümcek cinsidir. Cinsin tip türü Neoscana penicillipes 'tir.
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