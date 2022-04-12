Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan yeni ayrıntılar ve karakter posterleri
12 Nisan 2022 15:55
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Marvel, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" için yeni karakter posterleri paylaştı. 2021'in gişe rekortmeni ve Marvel'ın çoklu evren hikayesine adım attığı film olan "Spider-Man: No Way Home"un ardından gelen film, Doctor Strange'in ikinci solo filmi olacak.
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Yönetmen koltuğunda, 2000'li yıllarda Tobey Maguire'lı Spider-Man üçlemesini de yönetmiş olan Sam Raimi'nin oturduğu filmin hikayesi, çoklu evrenin uzak noktalarından daha fazla karakter vaat eden destansı bir olay filmi olarak şekilleniyor.
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Filmden yayınlanan karakter posterleri, Benedict Cumberbatch ve Elizabeth Olsen tarafından canlandırılan ana kahramanlar Doctor Strange ve Wanda Maximoff / Scarlet Witch'in yanı sıra; Wong (Benedict Wong) ve Mordo (Chiwetel Ejiofor) karakterlerini de içeriyor.
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Ayrıca Marvel Sinematik Evreni'ne bu filmle dahil olacak olan America Chavez'in (Xochitl Gomez) ve beklenmedik bir şekilde Dr. Christine Palmer'in (Rachel McAdams) posterleri de paylaşıldı.
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Posterler herhangi bir hikaye detayı vermese de, mevcut karakterlerin seçimi ipuçları içeriyor olabilir. Örneğin, McAdams'ın Christine Palmer'ı "Doctor Strange"de küçük bir role sahipti ancak karakter posterinin yayınlanması McAdams'ın devam filminde daha önemli ve hatta daha etkili bir role sahip olduğuna işaret ediyor olabilir.
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Gomez'in America Chavez'inin posteri de karakterin önemine işaret ediyor, çünkü evrenler arasında zıplama yeteneğinin bu macerada büyük bir rol oynaması muhtemel. Chavez'in Marvel Sinematik evreni'ndeki ilk açık gey kahramanı olduğu da söyleniyor, bu da afişinin LGBTQ+ temsillerinin Marvel'a dahil edilmesi açısından önemli olduğunu gösteriyor.
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Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan yeni ayrıntılar ve karakter posterleri