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Dizilerde bölüm başı en çok ücret alan oyuncular kimler?

20 Ağustos 2021 12:29

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Variety'nin son raporu ile birlikte son dönem dizilerinde rol alan ve birçok kişinin tanıdığı popüler oyuncuların kazandığı bölüm başına ücretler belli oldu. İşte o liste:

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David Harbour (Stranger Things) - 350 bin dolar - 400 bin dolar

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John Goodman (The Conners) - 400 bin dolar

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Henry Cavill (The Witcher) - 400 bin dolar

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Gillian Anderson (The First Lady) - 600 bin dolar

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Pedro Pascal (The Last of Us) - 600 bin dolar

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Kate Winslet (Mare of Easttown) - 650 bin dolar

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Sarah Jessica Parker (And Just Like That...) - 650 bin dolar - 750 bin dolar

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Bryan Cranston (Your Honor) - 750 bin dolar

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Jeff Bridges (The Old Man) - 1 milyon dolar

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Chris Pratt (Terminal List) - 1.4 milyon dolar

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