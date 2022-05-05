Disney Plus'la anlaşan Hande Erçel’in yeni partneri kim olacak?
05 Mayıs 2022 12:22
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Disney Plus'la anlaşan Hande Erçel’in yeni partneri kim olacak?
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Geçen aylarda Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasının ardından Hande Erçel'in hangi projeye imza atacağı merak konusu oldu.
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2021 - 2022 sezonunun bitmesine haftalar kala Hande Erçel'den beklenen imza geldi. Şu sıralar meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan 28 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre sonra Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus'la anlaştı.
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Yeni dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan 28 yaşındaki oyuncunun partneri ise en az onun kadar popüler bir isim.
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Hande Erçel'in El Turco dizisinde Can Yaman'la partner olacağı konuşuluyor.
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Hande Erçel, “Bir iş yapacağız ama net değil. Setleri çok özledim. Aşırı özledim. Eylül’den beri çalışmıyorum. Çok uzun zaman oldu, özledim” diyerek yeniden setlere döneceğini duyurmuştu.