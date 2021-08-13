Disney Plus'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Disney CEO'su Bob Chapek, Disney+'ın Doğu Avrupa ve Orta Doğu çıkış tarihini açıkladı.
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Türkiye'de büyük bir heyecanla beklenen Disney+ yayın servisinden bugün güzel bir haber geldi.
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Yatırımcılar toplantısında konuşan Disney CEO'su Bob Chapek, servisin Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde 2022'de resmen hizmete sunulacağını duyurdu. Türkiye de Chapek'in bahsettiği ülkeler arasında yer alıyor.
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Disney+'ın aslında 2021'nin ikinci yarısında Doğu Avrupa'da yayınlanması hedefleniyordu. Bob Chapek, aynı anda daha fazla ülkeye açılabilmek için bu hedeflerinde değişiklik yaptıklarını belirtti. Doğu Avrupa ile birlikte Orta Doğu ve Afrika'dan bazı ülkeleri de kapsayan yeni çıkış hedefi 2022'nin yazı olarak belirlenmiş durumda.
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Bob Chapek'in açıkladığı rakamlara göre Disney Plus'ın dünya genelindeki abone sayısı 3 Temmuz 2021 itibarıyla 116 milyona çıkarmış durumda. Dijital yayın platformlarının yükselen yıldızı olan Disney Plus iki yıldan kısa bir sürede Netflix'in en büyük rakibi haline gelmeyi başardı.