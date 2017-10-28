Dışarıdaki Gazeteciler, tutuklu meslektaşları için yürüdü
28 Ekim 2017 19:02
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Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla dördü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın dördüncü d
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Sık sık "Hemen, şimdi, adalet", "Gazetecilere özgürlük", "Ahmet çıkacak yine yazacak" sloganlarının attığı yürüyüşe, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, EMEP MYK üyesi Levent Tüzel ve gazeteciler Ertuğr
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Sık sık "Hemen, şimdi, adalet", "Gazetecilere özgürlük", "Ahmet çıkacak yine yazacak" sloganlarının attığı yürüyüşe, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, EMEP MYK üyesi Levent Tüzel ve gazeteciler Ertuğr
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"İşkencecilere yol vermek, evlatlarımızın neden katledildiğini unutturmak içindir. Gazetecilerin tutsak edilmesi, işçinin emeğinin çiğnenmesi, hayatının her alanında taciz ve tecavüze uğrayan kadınların çığlığının bastırılması içindir. Çıraklığa mahkum ed
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"Soluk almak istiyoruz. Tahammül sınırlarının çoktan aşıldığını söylüyoruz. Bu esarete, bu cehalete katlanmak zorunda değiliz. 31 Ekim’de görülecek Cumhuriyet ve Özgür Gündem davalarına hep birlikte tanıklık edebiliriz. Çağlayan Adliyesi’ne gidebilir, her
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Duruşma 31 Ekim'de Davanın üçüncü duruşmasında Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in tahliye edilmesine karar veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın
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Bir sonraki duruşmanın, 31 Ekim'de görülmesi kararlaştırılmıştı.