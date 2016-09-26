Devrimcilik sadece sol yumruk değildir: Türkiye Tuncel Kurtiz'e üç yıl önce bugün veda etti...
26 Eylül 2016 23:59
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Türk sinemasının efsane oyuncularından Tuncel Kurtiz, 3 yıl önce bugün, 77 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
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Kurtiz, Yılmaz Güney’in Umut, Sürü, Duvar gibi filmlerinde rol almıştı.
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Babası Selanik doğumlu bir bürokrat, annesi ise Boşnak göçmeniydi. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.
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Kurtiz'in, siyasi fikirleri, üniversite yıllarında netleşti. Hayata hep toplumcu ve paylaşımcı pencereden bakan Tuncel Kurtiz, iş hayatına İETT'de elektrik bölümünde çalışarak başladı. İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı.
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Yılmaz Güney'in ünlü filmi Sürü’de, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tarık Akan’la birlikte başrolü paylaştı. Kurtiz, Sürü’de oynadığı rol ile zirveye çıktı.
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Hacı ve Asi adlı TV dizilerinde başrol oynayan Kurtiz, 2009 yılının başında vizyona giren olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterine can verdi. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırdı ve tanınırlığı daha da arttı.
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Doğayla iç içe yaşamayı seven Kurtiz, şehir hayatını bırakıp kendine memleket bellediği Kaz Dağları eteklerindeki Çamlıbel Köyü'ne yerleşti. Mirza adlı bir oğlu olan Tuncel Kurtiz, Menend Kurtiz ile evliydi. Kurtiz, çekimlerden kalan tüm zamanını köyünde yeni kuracağı tiyatro ve sinema stüdyosuyla ilgilenerek geçiriyordu.
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2010 Yaz döneminde NTV yeşil ekranlarında Edremit'in Çamlıbel kasabasında eşi ve kayın biraderi ile birlikte işletmekte olduğu Zeytinbağı adlı butik otelde dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program yapmıştı
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Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Kurtiz, 27 Eylül 2013'te yaşamını yitirdi. Sanatçının vasiyeti üzerine cenazesi Kazdağları'na gömüldü.