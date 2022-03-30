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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

30 Mart 2022 09:49

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AKP’nin Kadın Kolları üyesi Zehranur Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan'a yaptığı ziyarete katıldı. 

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Yılmaz, sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımızın birtakım temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a gerçekleştireceği diplomatik ziyarette bizler de yer alıyoruz. Gerçekleştirdiği her temasta biz gençlere tarihe tanıklık etme şansı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz.” paylaşımını yaptı. Yılmaz’ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

1318

Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

1418

Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

1518

Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

1618

Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

1718

Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”

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