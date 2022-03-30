Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
30 Mart 2022 09:49
118
AKP’nin Kadın Kolları üyesi Zehranur Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan'a yaptığı ziyarete katıldı.
218
Yılmaz, sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımızın birtakım temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a gerçekleştireceği diplomatik ziyarette bizler de yer alıyoruz. Gerçekleştirdiği her temasta biz gençlere tarihe tanıklık etme şansı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz.” paylaşımını yaptı. Yılmaz’ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
318
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
418
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
518
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
618
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
718
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
818
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
918
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
1018
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
1118
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
1218
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
1318
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
1418
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
1518
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
1618
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
1718
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”
1818
Devlet zirvesine götürülen AKP'li üyeye sosyal medyada tepki: “Vergilerim geziyor, ben gezemiyorum”