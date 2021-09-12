Deri kombini içinde Kim Kardashian'ı görenler tanıyamadı
Reality yıldızı Kim Kardashian, Met Gala öncesi New York’ta giydiği baştan aşağı kapalı deri kombinle dikkat çekti.
12 Eylül 2021 10:43
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Reality yıldızı Kim Kardashian, Met Gala öncesi New York’ta giydiği baştan aşağı kapalı deri kombinle dikkat çekti.
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Kardashian, yüzü tamamen kapalı olan ve önünde bir fermuar olan deri maske takarak sokakta gezdi.
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Instagram hesabında kombinini paylaşan Kardashian, Balenciaga tasarımcısı Demna Gvasalia’yı etiketledi.
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Kardashian, geçen ay eski eşi Kanye West’in albüm tanıtım partisinde de benzer bir kıyafet tercih etmişti.
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