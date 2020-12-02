Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı: Küslükler, dargınlıklar hepsi hikâye
02 Aralık 2020 11:38
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Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı
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Şarkıcı Deniz Seki, kendisine 'detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için küstüğü Demet Akalın ile barıştı. İkili sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı. Önceki gün menajeri Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, Akalın'a zeytin dalı uzattı.
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Geçen haftalarda İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendirmişti. Şarkıyı söylerken detone olan Seki'yi Çağla da eleştirdi. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.
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Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce öfkelenmişti. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engellemişti. Hatta ünlü şarkıcı, Çağla'yı programına konuk alan Demet Akalın'a, "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıkmıştı. Bu sözlere sinirlenen Demet Akalın ise eski defterleri açmıştı.
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Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni" ifadelerini kullanmıştı.
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"Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya iki haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu" diyen Akalın, "Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki. Sen neredeydin? Ben boşandım, bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca ve Suat Ateşdağlı vardı. Sesim titriyor sinirden, daha fazla konuşmayacağım" demişti.
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Bu yaşananlardan birkaç hafta sonra Deniz Seki, menajeri Taylan Güçeli'yi kaybedince duygusal bir yazı ile Akalın'a zeytin dalı uzattı.
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Seki, "İki gün önce çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Küslükler, dargınlıklar hepsi hikâye. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Yeni şarkının yolu açık olsun" diyerek Akalın'ın yeni parçasını takipçileriyle paylaştı.
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Demet Akalın ise, "Deniz benim için kıymetli. Fazla alınganlık yaptı ancak bizim dostluğumuz ölene dek bakidir. Unuttuk gitti" dedi.